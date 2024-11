"MasterChef Confeitaria" destaca as sobremesas a partir de terça-feira (19/11)

Mal encerrou a edição que consagrou campeão o cozinheiro amador potiguar José Roberto, a Band lança a temporada inédita do MasterChef Confeitaria, que estreia terça-feira (19/11), com exibição às terças e quintas-feiras, às 22h30, no canal aberto, e às sextas-feiras, às 19h, no canal Discovery Home & Health e na Max. Desta vez, a edição de profissionais — que, no ano passado, premiou a chef brasiliense Bárbara Frazão — será temática.

Considerada o terror dos cozinheiros, a confeitaria ganha uma edição exclusiva para encerrar com chave de ouro o ano em que o MasterChef Brasil completa 10 anos no ar. Pela primeira vez, 12 dos maiores especialistas em sobremesas vão se encontrar para disputar um troféu. A cada episódio, eles encaram dois grandes desafios que exigirão o máximo de técnica e criatividade. Os competidores têm entre 26 e 35 anos e vêm dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Ceará e Rio Grande do Sul.

Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça continuam trazendo toda a expertise e o olhar crítico para as criações apresentadas. No entanto, eles terão um aliado de peso: Diego Lozano, eleito internacionalmente em 2007 e 2015 o melhor chocolatier brasileiro no concurso World Chocolate Masters. Tido como uma referência mundial e com vasta bagagem no segmento, o novo jurado teve uma de suas obras mais famosas, o Belém, como vencedor do Valentine's Day no Japão em 2019, destacando-se pela combinação única de chocolate branco, coco, cupuaçu e cumaru. O mago das delícias também é proprietário do restaurante Levena, em São Paulo, e da Escola de Confeitaria que leva seu nome.

"Sou bastante criterioso e perfeccionista, e é isso que vou buscar na hora da avaliação. O sabor é o que prevalece, mas, falando exclusivamente de confeitaria, é necessário que seja bonito. Atenção aos detalhes e requinte no acabamento são fundamentais”, avisa Diego Lozano, em comunicado à imprensa.

Doze profissionais disputam o troféu do MasterChef Confeitaria (foto: Renato Pizzutto/Band)

O jogo será marcado por situações intensas, que darão aos participantes a chance de mostrar as mais incríveis invenções já vistas na história do talent show. Para orquestrar os embates, Ana Paula Padrão segue conduzindo a mais grandiosa competição gastronômica do Brasil.

Na última década, o MasterChef foi responsável por iluminar os bastidores da cozinha e agora vai evidenciar um outro setor: o das guloseimas. Os selecionados entendem de verdade desse departamento. Não são apenas aqueles que gostam só de brincar com açúcar”, enfatiza a apresentadora, que encerra o contrato com a emissora no fim deste ano. “Eu não poderia sonhar com uma despedida mais doce”, conclui a brasiliense.

*Com informações da Band