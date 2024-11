Wanessa Camargo expõe sobre prejuízos na carreira de cantora após o BBB 24

A passagem da cantora foi marcada, além do seu comportamento tido como polêmico por parte do público, mas também pela sua expulsão do programa, em que foi acusada de ter agredido Davi Brito - (crédito: Reprodução/Instagram/@wanessa)

Wanessa Camargo foi um dos maiores destaques do BBB 24, reality show da Globo. A passagem da cantora foi marcada, além do seu comportamento tido como polêmico por parte do público, mas também pela sua expulsão do programa, em que foi acusada de ter agredido Davi Brito – que veio a se tornar campeão da edição.

Em entrevista coletiva antes de show no Navio do Zezé, a cantora destacou que sua saída conturbada da casa mais vigiada do Brasil, felizmente, não foi suficiente para impactar sua carreira negativamente.

"Tudo horrível"

"Não consigo separar minha carreira do pessoal, porque está minha alma, sou eu. Sempre olho como sai e no começo falei ‘não é possível o que estou vivendo’. Depois, aprendi uma coisa que é muito séria: quando você confia que as coisas sempre são pro bem, pra você evoluir, o tempo te mostra", explicou Wanessa Camargo. "No começo, tudo parecia horrível, mas depois sai fortalecida e entendi o porquê vivi aquilo", disse.

"A Wanessa que entrou ali chorou na primeira semana por achar que não merecia estar lá. Me achava muito insegura. Sempre me coloquei num lugar de não tenho força", disse a cantora, que afirmou ter visto como crucial a exposição da vida pública desde muito cedo para o BBB 24: "É uma exposição diferente. Já passei por momentos bem difíceis. Quando fui nas páginas amarelas, na separação dos meus pais, a minha separação. Mas tem o lado bom que é o carinho das pessoas, que é você fazer o trabalho que ama. É um caminho que precisa ter muita paciência e maturidade", avaliou.

