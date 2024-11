Paolla Oliveira elege biquíni nude para curtir praia e brinca: "Vai nublado mesmo"

Em um post descontraído no Instagram na sexta-feira (22), ela compartilhou fotos e vídeos do momento de lazer - (crédito: Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira, aos 42 anos, mostrou mais uma vez seu charme e bom humor ao curtir uma praia no Rio de Janeiro, mesmo com o clima nublado. A atriz aproveitou uma folga em sua agenda para relaxar à beira-mar e escolheu um estiloso biquíni nude para a ocasião.

Em um post descontraído no Instagram na sexta-feira (22), ela compartilhou fotos e vídeos do momento de lazer. Na legenda, ela brincou ao falar sobre a previsão do tempo: "Praia é o dia que dá (risos). Vai nublado mesmo", disse a artista.

Os registros rapidamente conquistaram a internet, com fãs enchendo a atriz de elogios como "Maravilhosa", "Perfeita" e "Belíssima". Além do carisma e bom humor, Paolla chamou atenção pelas curvas impecáveis, fruto de uma rotina dedicada de exercícios físicos e alimentação equilibrada.

Vida Profissional e Preparativos Intensos

Apesar do clima relaxado à beira-mar, Paolla mantém uma agenda agitada. Ela está em preparação para dar vida à personagem Heleninha no remake de Vale Tudo, um dos projetos mais aguardados da televisão brasileira. Paralelamente, a atriz também se dedica aos preparativos para o Carnaval 2024, quando desfilará como rainha de bateria da escola de samba Grande Rio, posição que ocupa com muita paixão e compromisso.

Entre os cliques descontraídos e os compromissos profissionais, Paolla Oliveira prova que sabe equilibrar trabalho e lazer, sempre com charme e autenticidade. O dia nublado pode até ter tentado atrapalhar, mas o brilho da atriz não deixou espaço para o mau tempo.

