'Black Myth: Wukong' vence o Golden Joystick Awards 2024

A temporada de prêmios no mundo dos games está oficialmente aberta, e o primeiro deles o Golden Joystick Awards anunciou oficialmente os vencedores do prêmio na última quinta-feira (21/11) com apresentação do ator Troy Baker. Com destaques para Astro Bot e Helldivers 2, ambos com dois prêmios, mas principalmente para o jogo da Game Science, Black Myth: Wukong, o “jogo do mamaco” que levou o maior prêmio, o Ultimate GOTY — em tradução livre "O supremo jogo do ano". Diferente de outros prêmios do mundo dos games, como o próprio The Game Awards, a votação para o vencedor de alguma categoria é feita inteiramente pelo público, sem uma banca da crítica.

Confira a lista completa:

Melhor hardware de jogos

Asus ROG Zephyrus G14 (2024)

Backbone One (2nd Gen)

LG UltraGear 32GS95UE

Nvidia GeForce RTX 4070 Super

Turtle Beach Stealth Ultra

Steam Deck OLED (vencedor)

Melhor jogo em acesso antecipado

Enshrouded

Deep Rock Galactic: Survivor

Hades 2

Manor Lords

Lethal Company (vencedor)

Palworld

Jogo do ano de console

Astro Bot

Dragon’s Dogma 2

Final Fantasy VII Rebirth

Helldivers 2 (vencedor)

Prince of Persia: The Lost Crown

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Jogo do ano de PC

Animal Well

Balatro

Frostpunk 2

Satisfactory (vencedor)

Tactical Breach Wizards

UFO 50

Melhor ator coadjuvante

Abbi Greenland e Helen Goalen — Senua’s Saga: Hellblade II

Briana White — Final Fantasy VII Rebirth (vencedor)

Dawn M. Bennett — Persona 3 Reload

Debra Wilson — Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça

Matt Berry — Thank Goodness You’re Here!

Neve McIntosh — Still Wakes the Deep

Melhor ator principal

Cody Christian — Final Fantasy VII Rebirth (vencedor)

Kaiji Tang — Like a Dragon: Infinite Wealth

Humberly Gonzalez — Star Wars Outlaws

Luke Roberts — Silent Hill 2

Melina Juergens — Senua’s Saga: Hellblade II

Sonequa Martin-Green — Asgard’s Wrath 2

Melhor trilha sonora

A Highland Song

Astro Bot

Final Fantasy VII Rebirth (vencedor)

Hauntii

Silent Hill 2

Shin Megami Tensei V: Vengeance

Melhor design de som

Astro Bot (vencedor)

Balatro

Robobeat

Senua’s Saga: Hellblade II

Star Wars Outlaws

Still Wakes the Deep

Melhor expansão

Alan Wake 2 Expansion Pass

Destiny 2: The Final Shape

Diablo IV: Vessel of Hatred

Elden Ring: Shadow of the Erdtree (vencedor)

God of War Ragnarök: Valhalla

World of Warcraft: The War Within

Estúdio do ano

11 Bit Studios

Arrowhead Game Studios

Capcom

Digital Eclipse

Team ASOBI (vencedor)

Visual Concepts

Prêmio Continuo de mobile

Call of Duty: Warzone Mobile

Free Fire

Honkai: Star Rail (vencedor)

Roblox

Marvel Snap

Monopoly Go!

Mini Motorways

PUBG: Battlegrounds

Squad Busters

Star Wars: Hunters

Subway Surfers

The Sims Mobile

Prêmio Continuo de PC e consoles

Apex Legends

Counter-Strike 2

EA Sports FC

Dota 2

Fortnite

GTA Online

Minecraft (vencedor)

Naraka: Bladepoint

Roblox

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Valorant

Warframe

Melhor jogo Indie auto-publicado

Arctic Eggs

Another Crab’s Treasure (vencedor)

Crow Country

Duck Detective: The Secret Salami

I Am Your Beast

Little Kitty, Big City

Riven

Tactical Breach Wizards

Tiny Glade

UFO 50

Melhor jogo Indie

Animal Well

Arco

Balatro (vencedor)

Beyond Galaxyland

Conscript

Indika

Lorelei and the Laser Eyes

Thank Goodness You’re Here!

The Plucky Squire

Ultros

Melhor design visual

Astro Bot

Black Myth: Wukong (vencedor)

Harold Halibut

Metaphor: ReFantazio

Senua’s Saga: Hellblade II

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Melhor Multiplayer

Abiotic Factor

EA Sports College Football 25

Helldivers 2 (vencedor)

Sons Of The Forest

Tekken 8

The Finals

Melhor narrativa

1000xResist

Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club

Final Fantasy 7 Rebirth (vencedor)

Like a Dragon: Infinite Wealth

Lorelei and the Laser Eyes

Tactical Breach Wizards

Ultimate GOTY