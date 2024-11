Saiba onde jogar todos os games indicados ao The Game Awards

O The Game Awards anunciou na última segunda-feira (18/11) os concorrentes da premiação deste ano. Entre as categorias, a principal e a mais disputada da noite é a de Jogo do Ano. O Correio separou onde você pode encontrar os jogos listados na categoria, para assim conseguir votar em qual deve levar o título de melhor jogo de 2024.



Black Myth: Wukong



"O jogo do mamaco" foi um dos lançamentos mais esperados, desde seu primeiro trailer em 2020. (foto: Reprodução/Game Science)

“O jogo do macaco” como ficou popularmente conhecido na internet, conta uma sequência dos eventos vistos em um clássico da literatura chinesa, Jornada ao Oeste de 1570, escrito por Wu Chengen, narrando as histórias e aventuras do Rei Macaco e do monge Tang Sanzang. Desenvolvido pela Game Science, um estúdio independente chinês, desde 2020, Black Myth: Wukong chama atenção do mundo por conta de seus trailers chamativos e bem produzidos. O jogo está disponível para PlayStation 5 e PC, o Correio publicou uma análise mais detalhada sobre a obra: Black Myth — Wukong é a principal aposta para o GOTY de 2024.

Balatro

O roguelike de cartas foi um grande destaque dos jogos independentes . (foto: Reprodução/LocalThunk)

Desenvolvido pela LocalThunk, um jogo de carteado roguelike, Balatro ganhou muitos fãs com a proposta inusitada, utilizando regras do Poker, o jogo fornece vários poderes e habilidades para as cartas conforme o jogador avança pelas diversas partidas. Balatro conta com uma rodada compostas com três níveis, o Small Blind, o Big Blind e o Boss Blind, se o jogador conseguir superar a pontuação exigida no nível antes de gastar todas as jogadas e descartes, formando pares com as cartas vence, senão tem de começar uma nova rodada. Balatro está disponível para PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Android e IOS.

Final Fantasy 7 Rebirth

A segunda parte da remasterização traz mais personagens queridos a trama, prometendo um final glorioso. (foto: Reprodução/Square Enix)

O segundo jogo que atualiza a saga de Cloud e seus amigos para as novas gerações chegou este ano, trazendo mais um pedaço da história e prometendo uma conclusão épica. Desenvolvido pela Square Enix, Final Fantasy 7 Rebirth é o título do meio da trilogia que vai remasterizar a história do original do PlayStation 1. Apesar do jogo listar entre os melhores, com destaques para a história e química entre os personagens, alguns jogadores apontaram que os minigames presentes no jogo são um tanto exaustivos. Final Fantasy 7 Rebirth está disponível exclusivamente para o PlayStation 5, o Correio publicou uma análise mais detalhada sobre a obra: 'Final Fantasy 7 Rebirth' tem gameplay divertida e avança na trilogia.

Astro Bot



A surpresa do ano, o jogo do mascote da Sony conquistou corações com sua qualidade. (foto: Reprodução/Sony PlayStation)

De teste para o controle do PS4 a mascote de destaque, Astro Bot ganhou um novo título este ano que foi fortemente comparado às aventuras do encanador, Mario, por tamanha qualidade do jogo de plataforma. Desenvolvido pela Team Asobi, Astro Bot traz o mascote da PlayStation para salvar personagens famosos do mundo dos games, em uma aventura repleta de mecânicas diferentes, níveis bem estruturados e chefes memoráveis. Astro Bot está disponível exclusivamente para o PlayStation 5, o Correio publicou uma análise mais detalhada sobre a obra: 'Astro Bot' mostra homenagem da Sony a trajetória do PlayStation.

Metaphor ReFantazio

Como um RPG de fantasia, Metaphor esconde muito em sua rica trama de capa e espada. (foto: Reprodução/Atlus)

Desenvolvido pela Atlus, o RPG de fantasia mistura tudo que a série Persona tem de melhor, trazendo uma narrativa instigante e personagens carismáticos. Em uma disputa política, o herói deve escolher seus aliados e lutar contra as criaturas mágicas que habitam o rico mundo de Metaphor. O jogo está disponível para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Uma das maiores expansões em conteúdo, concorre ao prêmio principal do TGA. (foto: Reprodução/FromSoftware)

A expansão de Elden Ring que traz uma nova aventura nas Terras Intermédias com mais de 50 chefes novos, provou que a FromSoftware se esforça em produzir qualquer conteúdo que tenha relação com seus jogos. Com novas habilidades, novos desafios e uma luta final de chefe para deixar qualquer um louco, Shadow of the Erdtree faz história no The Game Awards concorrendo como a expansão de um jogo na categoria principal do prêmio. Elden Ring: Shadow of the Erdtree está disponível para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X|S. O Correio publicou uma análise mais detalhada sobre a obra: Elden Ring: Shadow of The Erdtree: Uma DLC para todos ofuscar.

O prêmio ocorrerá na noite do dia 12 de dezembro, para votar no melhor jogo de 2024 e nas diversas outras categorias técnicas do TGA, basta acessar o site oficial do The Game Awards ou o link.