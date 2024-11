Após bloqueio de contas, Ferrugem ataca cobrança milionária na Justiça

A defesa de Ferrugem contesta as acusações, afirmando que o contrato foi assinado pela empresa e não pelo artista - (crédito: Reprodução/ Instagram)





O cantor Ferrugem enfrenta uma disputa judicial milionária envolvendo sua empresa, Ferrugem Produções, após desistir da compra de uma mansão de R$ 5,3 milhões. Segundo a colunista Fabia Oliveira do Metrópoles, Marcos e Ana Maria Lencastre, autores da ação, o músico teria firmado um contrato de compra com sinal de R$ 100 mil, mas não compareceu à entrega das chaves, gerando a quebra do acordo.

A defesa de Ferrugem contesta as acusações, afirmando que o contrato foi assinado pela empresa e não pelo artista. A Ferrugem Produções argumenta que o sinal não foi pago, o que invalidaria a negociação inicial.

Enquanto o processo se desenrola, cerca de R$ 750 mil foram bloqueados das contas da empresa. A defesa solicita a liberação desses valores e questiona a cobrança, alegando um acréscimo injustificado de R$ 610 mil no montante exigido pelos autores.

Com o valor da dívida chegando a R$ 900 mil e estimativas apontando para R$ 1 milhão até o fim do ano, o caso segue sem desfecho. A disputa gera repercussão e ameaça o patrimônio da produtora.

