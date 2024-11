‘Vale Tudo’: Taís Araujo surge em primeira foto como a protagonista Raquel

As gravações de "Vale Tudo" começaram nesta segunda-feira (25) em Foz do Iguaçu, no Paraná, marcando o início da produção da aguardada novela. A prefeitura local compartilhou nas redes sociais uma foto das filmagens, com destaque para Taís Araújo, que assume o papel de Raquel, a protagonista.

Na imagem, Raquel é vista segurando uma sombrinha vermelha, um acessório que remete à versão original da trama, com a qual a personagem também foi retratada. Esse detalhe encantou os fãs da novela, que já estão ansiosos para acompanhar a nova adaptação.

No início da história, a personagem de Taís Araújo é uma guia turística em Foz do Iguaçu, e a trama promete trazer reviravoltas e muito drama. A escolha de locações como as famosas cataratas do Iguaçu destaca o cenário natural que promete ser um dos principais pontos de destaque da novela.

A volta de "Vale Tudo" promete agradar os telespectadores com uma nova interpretação, mas mantendo os elementos que fizeram sucesso na versão original. A trama é aguardada com grande expectativa para 2025.

