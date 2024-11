'Betânia' é o único filme brasileiro no maior festival de cinema da Índia

O filme Betânia, produzido pela Salvatore Filmes e dirigido por Marcelo Botta, vai concorrer na categoria de Melhor Filme de Estreia na 55ª edição do maior festival de cinema da Índia, o International Film Festival of India. O longa é o único filme brasileiro a participar da competição, que inclui outras 21 obras.

Leia também: Murilo Huff revela ‘limite’ na relação com o filho que teve com Marília Mendonça

O International Film Festival of India tem bastante popularidade e grande cobertura da mídia indiana e internacional. O produtor do filme, Gabriel Di Giacomo, demonstra grande satisfação por Betânia estar competindo em um evento de tamanha grandiosidade. “Estar competindo no maior festival da Índia, que hoje é o país mais populoso do mundo, é algo que pode impulsionar a carreira do filme no mercado asiático. É claro que isso nos anima demais”, diz.

Leia também: Emmy: Brasil concorre em 5 categorias; vencedores serão anunciados hoje

Marcando a estreia do diretor Marcelo Botta no IFFI, o filme Betânia retrata a história de uma mulher maranhense de 65 anos, matriarca de uma família que, depois da morte do marido, é convencida pelas filhas a voltar à aldeia onde foi criada, na beira do parque nacional dos Lençóis Maranhenses. Todo o elenco do longa é composto por pessoas nascidas no Maranhão e estão na equipe de atores Diana Mattos, Ulysses Azevedo e Nádia de Cássia.

Leia também: Tudo sobre ‘number one girl’ da Rose, do Blackpink