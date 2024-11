Murilo Huff abriu o coração sobre a relação de proximidade com seu filho, Leo, de 4 anos, fruto do relacionamento que teve com Marília Mendonça (1995-2021).

Em entrevista com a imprensa, nos bastidores do festival Caldas Country, em Caldas Novas, Goiás, no último sábado (23), o cantor sertanejo confessou que costuma priorizar o pequeno, e que não gosta de ficar longe dele por mais de dez dias. "Eu tenho um limite para ficar viajando, sabe? No máximo dez dias e eu já tenho que voltar para casa", disse.

Murilo Huff revela que não é sempre que ocorre de emendar dez dias de trabalho, mas a probabilidade ocorre durante a época de São João. "No restante do ano, toda semana eu estou em casa. É super tranquilo. Ele [Léo] já entende que o papai viaja para trabalhar, e está tudo certo. A gente se fala todo dia por telefone", declarou.

Leia também: Viih Tube revela sobre planos de ter mais filhos com Eliezer

Pai coruja declarado, Huff ressaltou que seu objetivo é ter uma vida totalmente dedicada ao crescimento de Leo. "Faço questão de buscar e levar ele na escola. Essas coisas são muito importantes, tanto para ele quanto para mim", pontuou ele.

O post Murilo Huff revela ‘limite’ na relação com o filho que teve com Marília Mendonça foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.