Andressa Urach grava pornô com esposa de Nego Di: "Gaúchas dominando"

Após anunciar sua estreia em plataformas de conteúdo adulto como Privacy e OnlyFans, Gabriela Sousa, a esposa de Nego Di resolveu gravar com uma das mais famosas produtoras de conteúdo erótico da atualidade: Andressa Urach. A parceria entre elas será divulgada na próxima quarta-feira (27).

"Quarta-feira tem conteúdo!!! Vocês estão preparados??? Nego Di me emprestou essa maravilhosa… uiiiii", comentou Andressa, que recentemente gravou vídeos de sexo com 8 homens.

Além da parceria profissional na criação dos conteúdos adultos, Urach e Gabi também ficaram amigas e estão compartilhando alguns registros descontraídos nas redes sociais. No último fim de semana, por exemplo, elas estiveram presentes em uma balada.

"As gaúchas dominando o mundo!", comentou Andressa. "Quarta é as gurias do Rio Grande do Sul na Privacy. Rolê memorável. Toda loira tem sua morena. Minha barriga tá doendo até agora de tanto rir! Te amo Andressa Urach", disse a esposa de Nego Di.

