Instituto Cervantes organiza Ciclo Literário de Romance Policial

O Instituto Cervantes de Brasília receberá, a partir desta quarta-feira (27/11) e até esta sexta-feira (29/11), escritores espanhóis, argentinos, venezuelanos e brasileiros para o Ciclo Literário de Romance Policial. Os encontros gratuitos ocorrerão sempre às 19h.

“O Ciclo convoca autores para analisar e discutir as características e evolução do gênero”, destaca, em nota, Raquel Romero, diretora do Instituto Cervantes em Brasília. Ela frisa que, apesar de ser muito popular, esse gênero às vezes é visto como uma pequena parte da literatura, o que o evento busca combater.

O dia de inauguração será marcado pela mesa redonda sobre periferias geográficas, que contará com os autores Blanca Riestra, Marçal Aquino e Nicolas Ferraro. Com a mediação de Erivelto Carvalho, professor da Universidade de Brasília (UnB), será debatido como esse tema influencia as narrativas do romance policial ao expor dinâmicas sociais e culturais.

Na quinta-feira (28/11), haverá a mesa redonda Periferias Sociais, em que Claudia Piñeiro, Lorenzo Silva e Emili Bayo discutirão, sob a mediação da diretora do instituto, sobre como as desigualdades sociais se refletem nas tramas e personagens das novelas.

Já no dia de encerramento, a mesa Periferia Literária reunirá Berna González, Victoria González Torralba e Marcos Tarre Briceño. Mediada pela professora da UnB, Mar Paramos, a discussão abordará a influência das periferias na literatura como um todo, e como essas narrativas podem servir de reflexões para a condição humana atual.