Segundo prédio do Masp será inaugurado em março de 2025

O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand anunciou a conclusão das obras do segundo prédio, que carrega o nome do primeiro diretor artístico do museu, Pietro Maria Bardi. O novo prédio é vizinho do original, na Avenida Paulista. Com 14 andares e 7,8 mil metros quadrados, o novo endereço terá as atividades iniciadas a partir de março de 2025.

Outra novidade é o vão livre concedido pela prefeitura ao museu pelos próximos 20 anos. O espaço continuará aberto para a população, mas contará com mobiliários urbanos, wi-fi gratuito, iluminação, segurança e outros serviços de manutenção.

A inauguração permitirá um aumento de 66% de espaços expositivos no Masp, com cinco galerias, duas áreas multiuso, salas de aula, laboratório de conservação e mais espaços dedicados ao funcionamento do prédio. Uma passagem será disponibilizada a partir do segundo semestre de 2025, onde os visitantes poderão transitar entre os dois endereços através de um túnel subterrâneo de 40 metros.

Projeto do prédio é assinado pelo escritório METRO Arquitetos e Associados (foto: Divulgação/Masp)

“Com esse projeto de expansão, o MASP assume uma estrutura semelhante à dos museus internacionais, com a capacidade de receber cerca de 2 milhões de visitantes, alinhado às necessidades de uma grande metrópole global como a cidade de São Paulo", afirma Heitor Martins, diretor-presidente da Masp. "O novo prédio equipara a estrutura física do museu à sua ambição institucional, transformando o museu para acolher as próximas gerações."

Prédio contará com 14 andares e 7,8 mil metros quadrados (foto: Divulgação/Leonardo Finotti)

2025 será dedicado às Histórias da Ecologia. O museu contará com exposições, cursos, palestras, oficinas, seminários e publicações que provocam reflexões sobre a relação entre o ser humano e o meio ambiente, em diálogo com a cultura visual e as práticas artísticas. Para a celebração da inauguração, exposições com recortes do acervo do museu e uma mostra sobre as histórias da Masp serão expostas nas novas galerias.

O projeto do prédio é assinado pelo escritório METRO Arquitetos e Associados. A cobertura metalizada na fachada é um destaque, utilizada para o controle da incidência de luz natural e a redução do aquecimento interno.

* Estagiário sob a supervisão de Roberto Fonseca

