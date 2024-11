Governo divulga nova lista de cafés impróprios para consumo

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou nesta terça-feira (26/11) sete novas marcas e lotes de café torrado que foram considerados impróprios para consumo e, consequentemente, desclassificados. O critério utilizado para padronizar o café torrado segue a Portaria 570/2022, e seguindo essas normas, foram detectadas matérias estranhas e impurezas além do limite aceito.

Matérias estranhas são elementos que não apresentam relação com o café, podendo ser areia, pedras, grãos ou sementes de outras espécies vegetais, enquanto as impurezas vem do cafeeiro, como cascas e paus.

O Programa Nacional de Prevenção e Combate à Fraude e Clandestinidade em Produtos de Origem Vegetal (PNFRAUDE) é o responsável pela apreensão dos lotes impróprios. O programa faz parte do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária e tem o intuito de diminuir as incidências de fraude e também de regularizar estabelecimentos do ramo de produção vegetal.

Para os que adquiriram os produtos, a recomendação do Mapa é de que interrompam o consumo e a partir do Código de Defesa do Consumidor, peçam a substituição. Os consumidores também podem usar o canal Fala.BR para fazerem as denúncias, informando o endereço da compra.

Confira a lista de produtos divulgada pelo Mapa

Lista de marcas e lotes de cafés torrados desclassificados (foto: Divulgação/Mapa)

O Correio tenta contato com as marcas citadas. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

*Estagiária sob supervisão de Jaqueline Fonseca