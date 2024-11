Fernanda Torres é considerada um 'ícone global' pela Vanity Fair

A atriz Fernanda Torres foi considerada um "ícone global" pela revista norte-americana Vanity Fair. A brasileira foi destacada em uma matéria publicada nesta terça-feira (26/11), que elogia a atuação da artista no filme Ainda estou aqui.

"O retrato tranquilo, elegante e poderoso de Torres lhe rendeu um lugar em uma conversa acirrada de melhor atriz liderada pelas megaestrelas Nicole Kidman, Angelina Jolie e Demi Moore", diz um trecho da reportagem.

Fernanda Montenegro, outro grande nome da dramaturgia nacional e mãe de Fernanda Torres, também é mencionada pela Vanity. "Não que Torres seja desleixada quando se trata de fama. A atriz de 59 anos é filha dos icônicos atores brasileiros Fernando Torres e Fernanda Montenegro, esta última interpretando uma Eunice mais velha em Ainda estou aqui".

A revista ainda menciona o filme de Walter Salles, dizendo que a produção "está emergindo como uma das descobertas mais queridas". O filme, lançado no Brasil em 7 de novembro, está batendo recordes de bilheteria.

Até 24 de novembro, Ainda estou aqui já havia ultrapassado 1,7 milhão de espectadores no Brasil, se tornando a produção de Walter Salles com o maior público nos cinemas. O recorde anterior era de Central do Brasil, de 1998, que levou 1,6 milhão de pessoas aos cinemas.

Ainda estou aqui é baseado no livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva sobre o próprio pai, o deputado federal Rubens Paiva, que foi preso e morto durante a ditadura militar. Após a morte do marido, Eunice Paiva precisa mudar de rotina e vira ativista de direitos humanos.