'Ainda estou aqui': Fernanda Torres visita túmulo de Eunice Paiva

Fernanda Torres visitou o túmulo de Eunice Paiva, a quem deu vida no filme Ainda estou aqui. Nesta segunda-feira (25/11), a atriz publicou uma foto no Instagram onde aparece ao lado da lápide.

"Há um ano, se encerravam as filmagens de Ainda estou aqui e fui sozinha agradecer a essa grande brasileira, pela honra de tê-la encarnado no cinema. Obrigada, Eunice", escreveu Fernanda na legenda foto.

Eunice foi símbolo da luta contra a ditadura militar e inspirou o longa, que lidera as bilheterias do Brasil. Na imagem do túmulo, é possível ver a data de nascimento dela: 07/11/1929. Na publicação, os seguidores de Fernanda apontaram uma coinciêndia: Ainda estou aqui estreou nos cinemas no último dia 7 de novembro, exatamente 95 anos após o nascimento de Eunice.

Elogiado nacionalmente e internacionalmente, o filme dirigido por Walter Salles é a aposta brasileira para o Oscar, na categoria de Melhor Filme Internacional.

A obra, protagonizada por Fernanda Torres e Selton Mello, é baseada no livro de Marcelo Rubens Paiva. O filme narra a história de luta de Eunice Paiva, mãe do autor, depois do marido dela, o ex-deputado Rubens Paiva, ter sido torturado e morto pela ditadura militar brasileira, em 1971.

O filme conta, ainda, com o trabalho da grande atriz brasileira Fernanda Montenegro.