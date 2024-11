Jornadas do Patrimônio 2024 celebra o Cerrado brasileiro

Com foco em fortalecer a educação patrimonial do Distrito Federal, a 11ª edição das Jornadas do Patrimônio reúne professores e outros especialistas em um evento aberto ao público nesta sexta (29/11). A Biblioteca Nacional de Brasília sedia as atividades com temática Cerrado: raízes, pegadas e percursos, a partir das 9h.

Realizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e pelas secretarias de Educação e de Cultura do Distrito Federal, a abertura do evento é uma apresentação do Trio Pé de Serra, seguido por três mesas de debate que analisam o vínculo do Cerrado com a história da capital. A primeira mesa aborda a ocupação histórica do Cerrado por diferentes povos, com participação do professor e historiador Robson Eleutério e de Marcondes Tapuia, uma das principais lideranças indígenas da etnia Tapuia.

No período vespertino, o poeta Edvair Ribeiro dos Santos e a atriz Luciana Meirelles discutem sobre a relação de transformações entre bioma e sociedade. O poeta Nicolas Behr e a bióloga especialista em biodiversidade Nurit Bensusan encerram as discussões com tema sobre as diversas possibilidades que o futuro reserva entre intersecção de homem e natureza. O evento se encerra com apresentação cultural da Maria das Alembranças, da Casa Moringa.





Serviço

11° edição das Jornadas do Patrimônio 2024

Na sexta-feira (29/11), a partir das 9h, na Biblioteca Nacional de Brasília. Entrada gratuita mediante inscrição em formulário.