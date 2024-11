Cachorro embarca em plataforma de petróleo e viraliza na internet

Um cão surpreendeu os tripulantes ao embarcar em uma plataforma de petróleo. O momento compartilhado nas redes por trabalhadores, que decidiram cuidar do animal.

"Rapaz, você não vai acreditar. Esse cachorro veio no contêiner de alimento. O cachorro está aqui agora na plataforma, a gente está cuidando dele", explicou um dos embarcados, que é o termo usado para os funcionários das plataformas de petróleo, em uma troca de áudios que foram colocados no formato de vídeo, junto a fotos do cachorrinho na embarcação.

Apesar de todos terem carinho pelo cão, o animal já escolheu o tutor. "Ele adotou Robson como dono dele. Robson é líder dele agora. Tá tirando onda com o bichinho, para baixo e para cima", afirma um dos trabalhadores.

Um dos tripulantes pergunta, em tom de brincadeira, se o cachorro "chegou nadando". "Chegou foi de aeronave, fez briefing e tudo", responde outro, entrando na brincadeira.

Na internet, o vídeo foi um sucesso. "Ele subiu para fazer AUAUditoria", comentou um dos internautas na publicação. "Precisamos de um ambiente mais humanizado! Um doguinho a bordo ia trazer muitas alegrias pra galera a bordo!", disse outra seguidora.