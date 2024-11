Riot Games e Virgin Music Group lançam Arcane League of Legends: Season 2 (Soundtrack From The Animated Series), com 22 composições originais que foram criadas para momentos cruciais da série vencedora do Emmy, que é baseada no icônico jogo League of Legends, da Riot. Leia também: Cineclube Vale do Amanhecer leva arte para a comunidade de Planaltina

Arcane é uma das séries animadas de maior sucesso da Netflix e acompanha duas irmãs que se encontram nos lados opostos de uma guerra em curso envolvendo convicções conflitantes e tecnologias misteriosas dentro do universo fictício de League of Legends. A série foi criada por Christian Linke e Alex Yee. Os produtores executivos incluem Linke, Marc Merrill e Brandon Beck. A Fortiche Production dirigiu e produziu a animação Arcane, sob a direção dos fundadores Pascal Charrue e Arnaud De lord.

A trilha sonora, disponível em todas as plataformas de streaming, foi lançada junto com os episódios finais de Arcane, que estrearam na Netflix na última semana. A segunda temporada alcançou o primeiro lugar na Netflix em estreia com o Act I, em 9 de novembro, e ambas as temporadas têm atualmente 100% no crivo público de Rotten Tomatoes.

Além disso, a banda Twenty One Pilots, vencedora do prêmio Grammy, lançou The Line, o mais recente single da trilha sonora. O som é apresentado em um momento crucial do terceiro e último ato da série, e foi escrito pelo vocalista do duo, Tyler Joseph. O single mais recente da dupla está disponível em todas as plataformas, assim como seu videoclipe. Tyler Joseph e Josh Dun apresentarão a faixa ao vivo pela primeira vez na premiação The Game Awards, que acontece em Los Angeles no dia 12 de dezembro, e que será transmitida ao vivo pelo Youtube.

Conheça a trilha sonora de Arcane League of Legends : Season 2 ( Soundtrack From The Animated Series):

Heavy Is The Crown (Original Score) - Mike Shinoda, Emily Armstrong

I Can't Hear It Now- Freya Ridings

Sucker - Marcus King

Renegade (We Never Run) - Stefflon Don, Raja Kumari ft. Jarina De Marco

Hellfire - Fever 333

To Ashes and Blood - Woodkid

Paint The Town Blue - Ashnikko

Remember Me (Intro) - d4vd

Remember Me - d4vd

(Isha's Song) - Eason Chan

Cocktail Molotov - ZAND

What Have They Done To Us - Mako, Grey

Rebel Heart - Djerv

The Beast - Misha Mansoor

Spin The Wheel - Mick Wingert

Ma Meilleure Ennemie - Stromae, Pomme

Fantastic - King Princess

The Line - Twenty One Pilots

Blood Sweat & Tears - Sheryl Lee Ralph

Come Play - Stray Kids, Young Miko, Tom Morello