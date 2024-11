Cineclube Vale do Amanhecer leva arte para a comunidade de Planaltina

Crianças no CEF Mestre Darmas assistindo exibição do Cineclube Vale do Amanhecer - (crédito: Divulgação)

Neste fim de ano, a população do Vale do Amanhecer, em Planaltina, vai ter a oportunidade de aproveitar a sétima arte com o Cineclube Vale do Amanhecer, que teve início no dia 22 de novembro e segue até sexta-feira (29/11) para depois ser realizado novamente entre e 6 e 13 de dezembro, no CEF Mestre Darmas. A região, que não conta com salas de cinema comerciais, receberá a exibição de diversos longas, desde clássicos nacionais a produções independentes e locais.

A 14ª edição do cineclube tem como foco temas como assédio moral e sexual contra mulheres e feminicídio; racismo, igualdade e inclusão; PCD – Pessoas com deficiência; cultura indígena; transexualidade e bullying. Marcos Antonio Sousa Madeira, idealizador do projeto e profissional do audiovisual, explica que a importância do projeto está no reforço do audiovisual como ferramenta de educação e transformação, ampliando o repertório cultural dos participantes, especialmente crianças e jovens.

O projeto tem como objetivo democratizar o acesso ao cinema e proporcionar o diálogo crítico e reflexivo sobre pautas relevantes para a sociedade. “Acreditamos que o cinema tem o poder de unir pessoas, quebrar barreiras e criar pontes de entendimento entre diferentes culturas e gerações. Nosso público de interesse inclui famílias, estudantes, professores, artistas locais e qualquer pessoa interessada em enriquecer seu conhecimento e vivenciar novas experiências culturais. Todos são bem-vindos”, diz Maria do Cerrado, curadora do projeto.

Serviço

Cineclube Vale do Amanhecer

Até sexta-feira (29/11) e de 6 a 13 de dezembro, no CEF Mestre Darmas (SH Vale do Amanhecer Condomínio Vale do Amanhecer CR 41 - Planaltina). Entrada gratuita.