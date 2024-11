Show extra do Stray Kids é anunciado em São Paulo; veja como comprar

A Live Nation Brasil anunciou, nesta quarta-feira (27/11), uma segunda data de apresentações do grupo de k-pop Stray Kids no Brasil. Após ter ingressos esgotados durante o primeiro dia de vendas, São Paulo recebe mais um show da turnê dominATE no dia 6 de abril de 2025.

A empresa confirmou, no perfil do Instagram, que, “devido à demanda fenomenal, um segundo show do Stray Kids foi adicionado em São Paulo, dia 06/04/25, no Estádio MorumBIS”. O grupo também publicou anúncio no X. Confira anúncios:

Stray Kids(???? ??)

World Tour

ADDITIONAL SHOW ANNOUNCEMENT



Show Info

2025.04.06 (SUN) @ ESTÁDIO MORUMBIS



Ticket Open (Local Time)

Sponsor Presale | 2024.11.28 (THU) 10AM – 11:59PM

General Sale | 2024.11.29 (FRI) 10AM



More Info… pic.twitter.com/8OOK2OswSe — Stray Kids (@Stray_Kids) November 27, 2024

Uma pré-venda para todos os clientes do banco Santander estará disponível às 10h desta quinta-feira (28/11), por meio do site da Ticketmaster, e a partir das 11h na bilheteria oficial. Na pré-venda anterior, somente clientes Select e Private que portassem cartões específicos tiveram direito aos ingressos reservados para a compra antecipada. Leia também: Stray Kids lança novo mini álbum ‘ATE’

A partir das 10h de sexta (29/11), acontecem as vendas gerais pela internet e, das 11h às 17h, pela bilheteria física, que fica no shopping Ibirapuera. A partir do dia 30 de novembro, o local fica aberto de terça a sábado, das 10h às 22h; e domingos e feriados, das 14h às 20h.

O Correio apurou que, apesar de se encontrarem esgotados pela manhã desta quarta, pouco mais de 1h após o horário determinado para início das vendas, ingressos para o setor pista do dia 5 de abril ficaram disponíveis por volta das 17h, após o fechamento da bilheteria oficial. Às 19h, eles se encontram novamente esgotados. Leia também: Stray Kids renova contrato com a JYP Entertainment

Para a apresentação no Rio de Janeiro, que ocorre no dia 1º de abril de 2025 no Estádio Nilton Santos, ainda há ingressos disponíveis para quase todos os setores, menos para a pista premium e para a cadeira sul. Cadeiras inferiores e superiores, pista e pacote vip variam de R$ 220 — cadeira superior Oeste A, com desconto para idosos, ou meia-entrada para a cadeira superior Leste — a R$ 2.581 — inteira para o vip package.