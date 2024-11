Plenário modifica LDO de 2025 e possibilita mais de 1,4 mil nomeações no Executivo

As mudanças na LDO relacionadas à reestruturação de carreiras abrangem um total de 188.036 cargos públicos. - (crédito: Carlos Gandra/Agência CLDF)

Os deputados distritais aprovaram, nesta terça-feira (26/11), o Projeto de Lei nº 1.385/2024 durante sessão plenária. A proposta altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2025. Ao texto original enviado pelo Buriti, foram incorporadas cerca de 60 emendas, com destaque para autorização de nomeações de aprovados em concursos públicos e reestruturação de carreiras.

No total, são 1.412 cargos a serem preenchidos, sendo 500 para nomeação de enfermeiros e 500 para a de professores. No que diz respeito à reestruturação de carreiras, as mudanças na LDO abrangem um total de 188.036 cargos públicos distribuídos entre diferentes órgãos distritais.

O mesmo projeto incluía um artigo que permitia a aquisição de passagens aéreas para servidor ou membro dos Poderes e da Defensoria Pública do Distrito Federal na classe executiva. O Plenário rejeitou essa possibilidade, com votos contrários tanto de deputados da oposição quanto da base governista.