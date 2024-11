Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (29/11)

SER MAIORES

Data estelar: Lua míngua em Escorpião.

Transforma cada dia num lembrete de que não nasceste para ser apenas um reprodutor da natureza nem tampouco do sistema que chamamos de civilização, mas nasceste principalmente para decidir, no íntimo de teu coração, ser maior do que as circunstâncias, do que o cenário em que existes, nasceste para responder afirmativamente ao ardor de teu coração que te conecta a uma visão ampla e inclusiva.

Se tua vida se resumir a reproduzir a natureza e a civilização, serás infeliz, porque terás fechado a porta que outrora se abriu, e te mostrou uma visão ampla e inclusiva de uma realidade muito maior do que a da reprodução, te mostrou a veia criativa que é característica de cada um e de todos os seres humanos, te mostrou que a liberdade consiste em decidirmos ser maiores do que qualquer coisa que nos oprima.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As pessoas fazem barulho com suas opiniões, pretendendo ser tratadas como donas da verdade, só que cada uma delas tem uma verdade diferente, dando a pensar que muito provavelmente estejam todas equivocadas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Por mais confortável que seja sua situação atual, ela começa a se transformar numa prisão, na qual suas lindas ideias a respeito do futuro ficam presas, esperando pela chance de se expressarem. Nada espere, faça.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Construir relacionamentos é o verdadeiro destino de nossa humanidade, e é justamente por isso que a solidão pesa tanto sobre a alma, já que ela denuncia que nos distanciamos perigosamente de nosso destino.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Use o discernimento para distinguir as potencialidades interessantes que se apresentam agora, daquelas que nem valeria a pena perder tempo se encantando, não importa quão brilhantes e promissoras parecerem.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Além de todo o trabalho que você desempenha, é de fundamental importância que você reserve tempo suficiente e de qualidade para seu descanso, porque com a alma leve e relaxada, você tomará decisões mais sábias.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Conclua o que estiver ao seu alcance e o que significaria um alívio, para não ter mais de carregar em suas costas tanta coisa. Não podendo dar um ponto final, pelo menos faça algo para se aproximar disso. É por aí.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A divindade, assim como também a maldade, estão nos detalhes. Portanto, daqui para frente, tenha mais atenção a todos os detalhes do que considerar interessante, porque sem atenção se transformam em pontas soltas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Agora é quando sua alma precisa se sentir segura, só que para obter esse resultado seria necessário se lançar à aventura de obter recursos materiais, e isso, paradoxalmente, envolve assumir alguns riscos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nem todas as iniciativas deveriam ser tomadas na hora em que arde o coração de vontade de seguir em frente. É para isso que nascemos seres humanos, para não depender só de impulsos, mas também da construção da sabedoria.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Por mais potente que seja sua vontade atual, melhor será ganhar tempo e adiar as ações que você colocaria em marcha com as iniciativas. Qualquer tempo que você ganhar será um benefício maior conquistado.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Pessoas têm aos montes e todas, de uma forma ou de outra, estão dispostas a estabelecer relacionamentos, mesmo que de forma superficial. No entanto, pessoas de qualidade, que você precisa, são raras, mas existem.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Lance com entusiasmo suas ideias ao futuro, mas considere com carinho as experiências acumuladas nos tempos recentes, mediante as quais sua alma aprendeu a diferenciar boas ideias de fantasias descartáveis. Em frente.