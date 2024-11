Dani Flomin fecha parceria com protetor labial Carmed em nova música

O cantor e compositor Dani Flomin, conhecido por sua trajetória como ator de séries e de novelas — como Mila no multiverso, na Disney, e Elas por elas, na Globo —, lança, nesta sexta-feira (29/11), sua nova música. Olho azul, disponível em todas as plataformas digitais, sob o selo da Virgin (Universal Music), música promete conquistar o público ao misturar a intensidade da "sofrência" brasileira com a vibração do pop.

Com uma carreira multifacetada, Dani começou cedo: aos 10 anos já tocava nas rádios e se apresentava com ícones como Frejat e George Israel. Ao longo dos anos, brilhou no Réveillon da Praia do Rio, cantou ao Rock in Rio e participou de grandes programas de TV, como Domingão e Caldeirão. Agora, o artista dá mais um passo marcante com Olho azul, mostrando sua versatilidade.

"O gosto do Carmed na boca dela"

A inspiração para a música surgiu em uma conversa com um amigo de Dani, que desabafava sobre o término de um relacionamento. Quando perguntado sobre o que mais o fazia lembrar da garota de olhos azuis, o amigo respondeu: “o gosto do Carmed na boca dela”. Foi o suficiente para Dani transformar a história em versos marcantes, incluindo a provocante frase: “o que mais me deixa louco é que o Carmed agora é dele", simbolizando a dor de ver o que era especial agora nos lábios de outro.

A canção chegou aos ouvidos de Karla Marques Felmanas, dona da marca Carmed, que ficou encantada com a criatividade e emoção presentes na música. A sintonia resultou em uma parceria entre Dani e a marca, trazendo ações que aproximam ainda mais o público da música. Entre elas, um vídeo divertido com Dani e Karla foi gravado no escritório da Cimed, onde os dois passeiam e cantam a música, celebrando a colaboração de forma leve e descontraída.

Além disso, influenciadores de peso, como Fernanda Schneider, Déa Lucia e Ananda, estão ajudando a divulgar Olho azul e reforçar a mensagem especial que ela carrega.