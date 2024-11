Aruc realizará desfile nas ruas do Cruzeiro Velho neste domingo (1/12)

A Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro (Aruc) vai realizar um desfile nas ruas do Cruzeiro Velho no domingo (1º/12), em comemoração aos 65 anos do Cruzeiro (30/11) e ao Dia Nacional do Samba (2/12). A concentração vai ser em frente à Força Nacional, às 16h.

A associação foi fundada em outubro de 1961, e foi reconhecida como patrimônio cultural imaterial do DF, tendo conquistado 31 dos 49 desfiles que participou. O desfile vai ser realizado com apoio do GDF e do Fundo de apoio à cultura do Distrito Federal (FAC).

Segundo Robson Silva, presidente da Aruc, o evento vai ser marcado por música e alegria, e o desfile contará com mestre-sala, porta-bandeira, passistas, destaques, alas e a bateria carcará da octacampeã do carnaval do DF. O encerramento fica por conta do show do grupo Arrastô, na quadra da Aruc.

Serviço

Ensaio de rua da Aruc

Domingo (1º/12), a partir das 16h, na Força Nacional (SRES - Cruzeiro Velho, Brasília - DF) e na quadra da Aruc (SRES Área Especial 8 - Cruzeiro Velho)