Petrobras traz seminário sobre a cultura hip-hop para Brasília

Nesta sexta-feira (29/11) e sábado (30/11), ícones do hip-hop vão se reunir no edifício Petrobras, no Setor de Autarquias Norte, para o Seminário Construção Nacional da Cultura Hip-Hop, realizado pelo Ministério da Cultura (Minc) em parceria com a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e com o Movimento Construção Nacional Hip-Hop.

O evento faz parte do calendário da Campanha Cultura Negra Vive, em alusão ao mês da Consciência Negra (20 de novembro) e da celebração do Dia Mundial do Hip-Hop, comemorado no dia 12 de novembro. O objetivo é analisar o impacto da cultura Hip-Hop no Brasil, com diálogo entre artistas, educadores, pesquisadores e representantes governamentais.

O seminário abordará a influência do hip-hop na resistência cultural, e a programação promete com diálogos, mesas, palestras e shows de Atitude Feminina e Viela 17. A cerimônia de abertura acontece nesta sexta (29/11), às 14h30, e conta com a participação de Margareth Menezes, Leandro Grass, Max Maciel, Márcia Rollemberg, entre outros.

Serviço

I Seminário Internacional Construção Nacional Hip-Hop

Nesta sexta-feira (29/11) e no sábado (30/11), no Auditório do Edifício Petrobras (SAUN Q 1 BL D - Asa Norte, Brasília - DF).