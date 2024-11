Escritor português Rui Tavares lança novo livro em Brasília

Neste domingo (1/12), o escritor Rui Tavares chega a Brasília para o lançamento de Agora, agora e mais agora. A obra é uma união dos episódios de seu notório podcast homônimo, que passa por mais de mil anos da história europeia e global, produzido pelo jornal Público durante março e junho de 2020. O evento será na Livraria Platô, às 17h.

Tanto o podcast quanto o livro viajam pela trajetória do mundo, com narrativas de pessoas de épocas variadas reagindo aos desafios de seu tempo. Tavares passeia da Ásia Central ao Mediterrâneo, recupera um Iluminismo perdido no Oriente, passa pela Peste Negra e por Robinson Crusoé, até chegar na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tudo isso em função de responder o questionamento que o intriga, dita pela primeira vez por seu bisavô: “Agora, agora e mais agora?”.

Rui Tavares é um literato, historiador e ensaísta português, também conhecido por fundar um novo partido político em Portugal. O catálogo literário de Rui inclui dois outros títulos, Esquerda e direita: guia histórico para o século XXI e O pequeno livro do Grande Terremoto, este último sobre os 250 anos do evento geológico que moldou a cidade de Lisboa, publicados pela editora Tinta-da-China Brasil.