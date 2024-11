Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (30/11)

LUA VAZIA AO DESPERTAR

Data estelar: Lua Vazia das 3h18 até 8h54

Despertar com a Lua Vazia não é uma experiência confortante, porque quando despertamos projetamos nossa mente ao futuro, na tentativa de resolver as questões que temos em andamento, e não haveria nada mais legítimo do que isso, só que a Lua Vazia embaralha o exercício.

Melhor seria que hoje, excepcionalmente, em vez de pular da cama fizesses o contrário, te desses licença para preguiçar, e mesmo que tenhas compromissos agendados, que não te apresses nem permitas que a ansiedade crave suas medonhas garras em tua garganta.

Rejeita qualquer tipo de preocupação, substitui essa condição com pensamentos harmoniosos, alegres e leves, porque no céu não há absolutamente nada te obrigando a seguir produzindo e buscando adequação; ao contrário, o céu te outorga licença para experimentar a leveza.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As fofocas são toxinas sociais que as pessoas consomem e distribuem como se fossem tesouros. É muita inconsciência para uma humanidade que se pretende dona da verdade! Combata a fofoca com indiferença.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quem nunca vai além da zona de conforto tampouco conquista nada demais nem de menos, fica na vida ordinária. A zona de conforto é fundamental, nada contra, mas não deve se converter na prisão de seus projetos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A solidão é uma realidade fantasiosa de nossa humanidade, porque tendo ela construído a individualidade, se encerrou nela e, agora, encontra dificuldade para realizar seu verdadeiro destino, construir relacionamentos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nem tudo que se apresenta à sua alma como uma oportunidade seria sábio aproveitar, há muita coisa que você deveria descartar sumariamente, porque ainda que se apresente com encanto, faria você perder um tempo precioso.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O importante não é que tudo esteja no seu devido lugar, importante é que, apesar de tudo ser um caos, sua alma continue tendo esperança de que dará conta dos acontecimentos, e assumirá novamente o lugar desejado de domínio.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Redistribua os objetos que compõem os lugares onde você passa a maior parte do tempo, porque isso ajudará a que a energia se torne mais dinâmica e, como resultado, você se sentirá muito melhor e o ânimo retornará.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As pontas soltas dos dias de hoje, que sua alma tem de correr atrás para amarrar, são os detalhes que outrora você achou que não era importante atender. Agora, em gerúndio, comece a prestar a devida atenção aos detalhes.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Assim como não se pode fazer uma omelete sem quebrar os ovos, tampouco seria possível obter resultados materiais surpreendentes sem assumir vários riscos, justo numa hora em que sua alma deseja se sentir segura.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Para sua alma ser única e original, você não deve seguir os passos de ninguém. Eventualmente, você pode ouvir opiniões e orientações, porém, na hora de tomar a iniciativa, você deve fazer o que lhe der na telha.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As demoras se mostrarão benéficas, procure não se irritar com essas nem muito menos forçar os acontecimentos para adquirirem uma velocidade que, agora, seria negativa. Aproveite bem o tempo, estique tudo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Importante não é a quantidade de relacionamentos, mas a qualidade desses. Agora é a época do ano em que sua alma precisa passar a limpo a qualidade dos relacionamentos, especialmente os chamados de amizade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Aquilo que pode ser idealizado pode também ser realizado, tudo depende do grau de complexidade, às vezes parecendo impossível, porém, a impossibilidade é apenas um ponto de vista, que você respeita ou transgride.