Tata Werneck e Rafa Vitti adotam cachorro com três patas

A apresentadora Tata Werneck e o ator Rafa Vitti adotaram um novo integrante para a família: Leoncio, um cachorro de três patas.

Nas redes sociais, o casal celebrou a chegada do cachorro. "Temos um novo integrante na família: Leoncio!", disse Tata, aproveitando para incentivar a adoção de animais.

De acordo com ela, Rafa foi quem encontrou Leoncio. "Papai Rafa se apaixonou e trouxe a novidade", escreveu.

No vídeo, a apresentadora mostra o animal deitado de barriga para cima no sofá, enquanto recebe carinho da "nova mãe".

Leoncio foi resgatado pelo Projeto Amor de Pet. A instituição comemorou que o animal foi adotado e disse que ele é "a alegria em forma de um dog".

"Lembramos do dia do seu resgate como se fosse hoje. Estávamos fazendo uma feira de adoção e recebemos a mensagem pedindo ajuda. No mesmo momento pedimos que o trouxessem. Assim que ele chegou, eu, Nathy, fui para o abrigo te conhecer e estava preparada para encontrar um dog prostrado e triste. Para a minha surpresa, você estava todo serelepe", diz um texto publicado no perfil do projeto.