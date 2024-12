Banda brasiliense Haynna e os Verdes lança álbum Blues da Periferia

Haynna e os Verdes, uma das principais bandas contemporâneas do DF, encerra o ano com o lançamento do segundo álbum de estúdio, Blues da Periferia. O disco, disponível nas plataformas digitais, contém 10 faixas e varia entre o rock, blues, jazz, funk, pop e outros ritmos populares. O show de lançamento será nesta sexta-feira (6/12), às 19h30, no Complexo Cultural Samambaia, com entrada gratuita.

Blues da Periferia é a fusão de tradição e modernidade, com elementos clássicos de gêneros musicais atemporais e a presença de técnicas modernas. A combinação cria um som único e autêntico, atrelado a letras que celebram a diversidade e criatividade da periferia, inspiradas em artistas da região.

Considerado um dos principais grupos de música brasiliense, Haynna e os Verdes se apropria das narrativas do rock, blues e pop brasileiro como trabalho coletivo, periférico LGBT. São reconhecidos pela mensagem e pela contribuição para a diversidade cultural e social, além da qualidade musical. Formada em 2013, atualmente, a banda é formada por Haynna, Ricelly Lopez, Rian Sodré, Jhonata Morais e Dani da Silva.

Serviço

Blues da Periferia

Show de lançamento do álbum. Nesta sexta-feira (6/12), às 19h30, no Complexo Cultural Samambaia. Entrada gratuita. Classificação Livre