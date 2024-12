Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (1º/12)

EXCESSO DE ENTRETENIMENTO

Data estelar: Lua Nova em Sagitário.

E o ano se foi de novo, como sempre! O tempo parece passar mais rápido, mas só parece, porque o tempo é impassível e não depende da percepção humana, a qual, aliás, só existe porque o tempo existe.

O ano se foi de novo e se aconteceu mais rapidamente do que gostarias isso aconteceu porque tua mente anda congestionada com informações, que na sua imensa maioria são irrelevantes, puro entretenimento.

O excesso de entretenimento está adoecendo nossa humanidade, não porque seja pernicioso, mas porque se transformou na válvula de escape para a existência opressiva e injusta que a civilização nos impõe, e a parte mais triste disso é que, em vez de nos organizarmos para mudar beneficamente a civilização, andamos preferindo nos entreter e transferir aos tiranos o poder de mudar a civilização.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Fofocas são murmúrios cruéis que as pessoas passam para frente como se fossem questões superficiais. Muita gente já sofreu muito como resultado de fofocas, e por mais atraentes que essas sejam, você tome distância.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Por mais que você prefira pisar sempre em terreno seguro, há horas em que isso não é possível, e tem mais, além disso é preciso se aventurar um pouco em nome de satisfazer desejos e ambições legítimas. Ou não?

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Fazer contato social é uma coisa, flertar outra diferente, mas construir relacionamentos é o que movimenta toda troca e interlocução entre as pessoas. Só que nenhum relacionamento se constrói de forma espontânea.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

São tantas e tão variadas as potencialidades que se apresentam agora e que ainda se apresentarão nas semanas vindouras, que o mais importante do momento é usar o discernimento para distinguir as boas das descartáveis.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Agora é tempo de você se projetar ao futuro com alegria, leveza e com a alma tomada por aquela esperança que infunde ânimo e entusiasmo, independentemente de todo e de qualquer perrengue que continuar acontecendo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Aproveite o momento para arrumar os espaços que você considere mais importantes, aqueles em que você costuma passar a maior parte do tempo, porque fazem sua alma se sentir segura, confortável e animada. Aí sim!

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É muito fácil se distrair e dispersar a atenção, até parece natural isso acontecer. Porém, com um pouco de esforço você pode dominar sua atenção e focar nos detalhes que sua alma reconhece serem importantes.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

O conforto e segurança que sua alma quer experimentar agora se encontram disponíveis, mas paradoxalmente, para os obter, você vai precisar assumir alguns riscos que, como resultado, tragam mais recursos materiais.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Tomar iniciativas é com sua alma mesmo, porém, nem todas as iniciativas deveriam ser tomadas, porque, você sabe pela própria experiência, algumas resultam em encrencas que seria melhor evitar. Sabedoria.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O desânimo deve ser tratado com delicadeza, porque é uma vulnerabilidade que requer carinho e cuidado. Por trás dessa vulnerabilidade espreita o senso de aventura, sempre disposto a se lançar ao futuro.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A amizade é o relacionamento perfeito para os seres humanos, dizia Pitágoras, e quem somos nós para questionar uma sabedoria dessas? Nós somos aqueles que nos esforçamos para garantir amizades verdadeiras e puras.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É fundamental continuar apostando no futuro, porque esse é tão real quanto as memórias do passado. Retese sua mente para usar como arco e lançar suas flechas, feitas ideias, ao futuro. O futuro devolverá a conversa.