"Tieta" retorna na tevê aberta a partir desta segunda-feira (2/12)

Uma das novelas mais assistidas da história da televisão brasileira, Tieta está de volta ao Vale a pena ver de novo nesta segunda-feira (2/12). Livremente inspirada no romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado, a obra de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares cativou o público com seu humor irreverente, personagens e atuações inesquecíveis. Em 2024, a novela completou 35 anos desde a primeira exibição, entre 1989 e 1990, e segue viva na memória afetiva dos noveleiros.

Comemorando a volta da obra que foi um grande marco em sua carreira, Betty Faria ressalta a personalidade visionária de Tieta como a característica que mais admirava. "É um trabalho que entrou no coração do povo. As pessoas lembram e gostam até hoje. Foi um grande sucesso, que me trouxe muita felicidade. Tenho orgulho não só pelo sucesso, mas pelo que a personagem representava: uma pessoa do bem, cheia de amor, que chegou para ajudar uma cidade a melhorar, sempre trazendo ideias novas e derrubando preconceitos. Tieta voltar hoje, com todo o radicalismo moralista que vivemos, é algo muito especial", destacou a atriz.



Arlete Salles, que viveu a boa-praça Carmosina, revela que está ansiosa para rever seu percurso com a nova exibição. "Era uma personagem doce, ingênua, mas tinha o seu defeito, que era abrir a correspondência alheia, para conhecer os segredos das pessoas. Era uma solteirona à espera de um amor que demorava", relembra.