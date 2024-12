Conheça vencedor do concurso de sósia do ator Selton Mello

Selton Mello, ator do filme 'Ainda estou aqui' e outros longas e novelas, foi a inspiração para que um cinema do Rio de Janeiro promovesse um concurso para eleger quem seria o sósia do artista. O evento viralizou nas redes sociais a ponto de receber comentários do próprio Selton.

Após 3 horas de disputa, um morador de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, levou a primeira colocação. O nome dele é Ramon Carneiro, de 24 anos. Inovadora, a campanha dele entoou o lema para a escolha do "primeiro Selton Mello negro".