Adriane Galisteu fala sobre série Senna e faz revelação bombástica

No comando de A Fazenda, Adriane Galisteu relembra romance com 'boy lixo': 'Quem nunca?'

Em meio às polêmicas em torno da maneira como Adriane Galisteu foi retratada na série Senna, da Netflix, a apresentadora, que era namorada do piloto de Fórmula 1 na época em que ele morreu, disse considerar a possibilidade de contar como foi o último ano ao lado do principal ídolo do automobilismo brasileiro.

"Eu estou falando para vocês não o que ouvi, não o que vi, mas sim o que senti, o que eu vivi. Gente, o que está acontecendo agora é a vida como ela é. É a vida como ela sempre foi, pelo menos para mim. A única novidade é que talvez eu esteja considerando a possibilidade de contar pela primeira vez esse último ano e meio da minha vida ao lado dele. E acho que vocês vão amar. Acho não. Tenho certeza de que vocês vão amar", escreveu Galisteu, em publicação no Instagram.

A produção da série Senna pela Netflix foi alvo de críticas devido a breve aparição de Galisteu, em comparação ao tempo de tela dado ao romance do piloto brasileiro com a também apresentadora Xuxa Meneghel.

Elogios

Mesmo diante das polêmicas e com a promessa de que contará os últimos meses ao lado do piloto, Adriane Galisteu elogiou a produção da série da Netflix. "Todas as homenagens, sejam elas em forma de livro, filme, DVD, série, minissérie que diz respeito ao Ayrton são todas maravilhosas, merecidas e muito, mas muito bem feitas. Nós temos obrigação de perpetuar a história do Ayrton", disse.

A apresentadora também elogiou o elenco da série e reafirmou a importância de respeitar o legado do piloto para além de suas relações amorosas.

"A gente não pode nunca deixar essa história passar ou morrer. Mas vocês sabem que eu nunca escondi que a história do Ayrton é muito maior do que meu relacionamento com ele. Meu relacionamento com ele foi o último ano e meio da vida dele. Porém, foi ao meu lado, e essa história também me pertence. E também foi uma história vivida intensamente, cheia de amor, cheia de diversão. Um Ayrton completamente diferente daquilo que vocês já viram", disse.