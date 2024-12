Avó de Viih Tube sofre AVC em meio a internação de recém-nascido

A mãe de Viih Tube, Viviane Tube, veio às redes sociais nesta segunda-feira (2/12) comunicar que a avó da influenciadora foi internada no sábado após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em casa, na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. A internação ocorre enquanto Ravi, filho recém-nascido do casal de ex-BBBs, também está no hospital

A mãe da influenciadora disse que teve que se deslocar às pressas para Sorocaba na noite do ocorrido, quando a mãe começou a passar mal. A avó de Viih Tube tem quase 90 anos, está acamada há quatro anos e tem tido muitas complicações nos últimos três meses. “Pedi muito a Deus que ela não fosse ao hospital quando Ravi fosse nascer", disse Viviane via stories do Instagram.

"Graças a Deus, ela não foi, e consegui dar o suporte para a minha filha", reiterou ela.

Ravi, filho caçula de Viih Tube e Eliezer, nasceu em 11 de novembro. A influenciadora foi internada logo após a cesárea devido ao excesso de perda de sangue, e assim que se recuperou e recebeu alta, precisou retornar ao hospital para tratar uma doença rara do filho, que segue internado.

"Agora piorou o quadro dela, ela teve um AVC. Estou indo para o hospital agora. Deus no controle, mesmo. A gente fica muito sensibilizada", finalizou a empresária em tom de preocupação.