Longa de diretoras brasilienses reflete sobre violência contra mulher

O longa Dia útil, que aborda as tensões da classe média e a relação de poder do trabalho doméstico, traz no elenco os atores brasilienses Gabriela Correa e Rainer Cadete. Dirigida pelas irmãs Daniela e Laura Diniz, a produção, gravada inteiramente na capital federal, estreia em 2025.

A história acompanha a diarista e mãe solo Dagmar que, após sair de um relacionamento abusivo, trabalha na casa de uma família de classe média. Quando o ex-companheiro, Wellington, sai da prisão, ele inicia uma busca obsessiva por Dagmar.

Inspirado em relatos reais e nas vivências pessoais das diretoras, o thriller, atualmente em fase de montagem, retrata questões de gênero e violências culturais e estruturais ao evidenciar o sofrimento silencioso de milhares de mulheres em situação de vulnerabilidade.