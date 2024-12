Taylor Swift é a cantora mais ouvida no Spotify Global em 2024

A cantora internacional Taylor Swift foi a artista mais ouvida no aplicativo Spotify em 2024. O ranking foi divulgado nesta quarta-feira (4/12), junto a retrospectiva anual.

Esta é a segunda vez que Taylor lidera a lista. Neste ano, a cantora alcançou mais de 26,6 bilhões de streams no mundo.

A artista também conquistou o Top 1 dos álbuns mais ouvidos em 2024, com o projeto The tortured poets department: the anthology.

Além dela, The Weeknd, Bad Bunny, Drake e Billie Eilish também compõem a lista. Confira o ranking:

Taylor Swift

The Weeknd

Bad Bunny

Drake

Billie Eilish

Artista mais ouvido no Brasil

O Spotify também divulgou os cantores mais ouvidos no Brasil em 2024. Quem se destacou foi a dupla Henrique e Juliano, seguido de MC Ryan SP, Ana Castela, Mc IG e MC PH. Veja a lista: