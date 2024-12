Folia à vista! Samuel de Assis será embaixador do Rio Praia Camarote

Entusiasta do Carnaval, Samuel de Assis será novamente destaque na Beija-flor, embaixador do Rio Praia Camarote e fará o #carnavaldosamuka - (crédito: Pablo Grotto/Divulgação.)

Brigadeirão da novela Vai na fé, da Globo, o ator Samuel de Assis, de 41 anos, ganhou o Estandarte de Ouro 2024 como Rás Gonguila no desfile da Beija-Flor de Nilópolis e repete a parceria de sucesso junto a escola, para dar vida ao seu novo personagem na Marquês de Sapucaí em 2025.

Além disso, o sergipano mostra que tem muito fôlego para gastar na folia de Momo e também será embaixador do Rio Praia Camarote. O espaço, que no próximo ano celebra a sua sétima edição, conta com um line up que faz a felicidade dos amantes do samba e está localizado em frente ao segundo recuo da bateria, entre os setores 8 e 10, da Marquês de Sapucaí. O local possui mais de 1.100 m² de área e tem capacidade para receber até 1.200 pessoas.