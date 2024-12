Filme brasileiro entra na lista dos 10 melhores do ano do "NY Times"

O documentário brasileiro Retratos fantasmas está na lista dos 10 melhores filmes do ano do The New York Times. O projeto de Kleber Mendonça Filho retrata a cidade do Recife, no século 20, a partir das salas de cinema que movimentavam a população.

A crítica, feita por Manohla Dargis, classifica o filme como “pungente, formalmente animado e intelectualmente estimulante”. A jornalista ressaltou o fato de o documentário ter sido filmado dentro e ao redor do apartamento do diretor, onde ele morou quando era criança.

“Aqui, Mendonça Filho usa o apartamento como um ponto de eixo para uma investigação que se irradia em diferentes direções — para seu passado e o de sua mãe, para antigos sets de filmagem e por cinemas abandonados — mas sempre retorna para casa”, diz um trecho.

O longa-metragem representou o Brasil na última edição do Oscar. Foi a segunda vez que Kleber teve um filme escolhido para representar o país na premiação. Em 2013, a Academia Brasileira de Cinema indicou O Som ao Redor para a disputa, mas o filme acabou ficando fora da lista divulgada pelo Oscar. Ele também é conhecido por filmes como Bacurau e Aquarius.

Veja abaixo a lista dos melhores filmes de 2024 eleita pelo NYT:

1. Tudo que imaginamos como luz, de Payal Kapadia (Índia);

2. Ernie Gehr: Mechanical Magic, de Ernie Gehr (EUA);

3. A verdadeira dor (A real pain), de Jesse Eisenberg (EUA);

4. Não esperes demasiado do fim do mundo (Do not expect too much from the end of the world), de Radu Jude (Romênia);

5. Dahomey, de Mati Diop (França);

6. Retratos fantasmas, de Kleber Mendonça Filho (Brasil)

7. Furiosa: uma saga Mad Max, de George Miller (EUA);

8. Megalopolis, de Francis Ford Coppola (EUA);

9. Borda verde (Green border), de Agnieszka Holland (Polônia);

10. Here, de Bas Devos (Bélgica).

Melhores filmes lançados nos Estados Unidos

A reportagem também elenca os 10 melhores filmes lançados nos cinemas dos Estados Unidos em 2024. Veja a lista abaixo, feita pela crítica Alissa Wilkinson: