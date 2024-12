Editora abre inscrições para o 4ª Prêmio Todavia de Não Ficção

Estão abertas as inscrições para a quarta edição do Prêmio Todavia de Não Ficção. As inscrições podem ser feitas pela página do prêmio até 30 de abril de 2025 e o resultado final será divulgado no site da editora, em outubro de 2025. Os projetos aceitos nesta edição com o tema Biografias: Outras vidas brasileiras devem ser de biografias de personalidades brasileiras excluídas da história oficial do Brasil. Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail da editora.

O Prêmio Todavia de Não Ficção contemplará o vencedor com um contrato de publicação que inclui um adiantamento no valor de R$15 mil. No ato da inscrição, os participantes deverão enviar uma sinopse e uma amostra de originais de não ficção e biografia com, no mínimo, 160 mil caracteres.