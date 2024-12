Museu de Arte de Brasília oferece programa de ateliê de férias

O programa MAB educativo vai realizar o ateliê de férias no Museu de Arte de Brasília (MAB) durante todo o mês de dezembro. O público poderá participar de oficinas e visitar as exposições. Neste sábado (7/12) e no domingo (8/12) será realizado o fim de semana dos jogos, com atividades dedicadas aos fãs de jogos e aos que gostam de uma aprendizagem brincante. Serão apresentados ao público jogos inéditos que foram criados no Curso de Mediação Cultural, promovido pela Mediato, empresa que colabora com difusão da produção artística.

A programação do sábado (7/12) conta com contação de histórias às 10h30, visita mediada em inglês ao espaço e jogos na exposição Museu Imaginario. O domingo repete as atividades, com exceção da visita mediada. Do dia 12 a 22 de dezembro, o público pode aproveitar uma variação de oficinas, como pintura infantil, estêncil, aquarela, brincadeiras populares, jogos teatrais, escrita criativa, colagens contemporâneas, escultura em papel marché e escultura em arame. Para participar das oficinas não é necessário agendamento, basta chegar, porém as atividades estão sujeitas a lotação.

O MAB é um espaço destinado a exposições, atividades culturais e programas educativos, e tem como objetivo promover a valorização e difusão da arte brasileira. Confira a programação completa e disponibilidade de vagas das oficinas oferecidas no ateliê de férias.

Programação (do dia 12 ao dia 22 de dezembro)

Quinta - Descobertas com cores e formas

10h30 - Oficina de Pintura Infantil (a partir de 4 anos) - 10 vagas

14h - Oficina de Estêncil (a partir de 6 anos) - 12 vagas

16h30 - Oficina de Aquarela (a partir de 6 anos) - 12 vagas

Sexta - Brincadeiras e jogos cênicos

10h30 - Oficina de Brincadeiras Populares (a partir de 4 anos) - 12 vagas

14h - Oficina de Jogos Teatrais (a partir de 6 anos) - 12 vagas

16h30 - Oficina de Escrita Criativa (a partir de 8 anos) - 12 vagas

Sábado - Mergulho na exposição Museu Imaginário

10h30 - Contação de Historias (de 18 meses a 3 anos) - 10 vagas

14h- Visita mediada em inglês

15h - Visita mediada com jogos na exposição Museu Imaginário

16h30 - Oficina de Colagens Contemporâneas (a partir de 6 anos) - 12 vagas

Domingo - Aventuras com Escultura

10h30 - Contação de Historias (a partir de 3 anos)

14h - Oficina de Escultura em Papel Masché (a partir de 6 anos) - 10 vagas 15h - Visita Patrimonial com jogos

16h30 - Oficina de Escultura em Arame (a partir de 8 anos) - 12 vagas