Terceira edição do Setor ‘O’ Music Fest comemora dia do samba neste sábado

A terceira edição do Setor ‘O’ Music Fest será realizada neste sábado (7/12), às 15h, no Quadradão da Casa da Bênção, Setor O, na Ceilândia. O evento celebra o dia nacional do samba, comemorado no dia 2 de dezembro. O festival contará com diversas atrações musicais, além de entretenimento infantil e uma nova iniciativa social que consiste em doar um brinquedo ou adotar uma cartinha de natal, ajudando a realizar o sonho de uma criança.

Feito de forma independente, o evento é totalmente voltado para a comunidade de Ceilândia. A segunda edição foi realizada no dia 24 de agosto e teve apresentações de grupos de hip hop. Nesta edição, o Setor ‘O’ Music Fest convidou o grupo Amor Maior, o DJ Gustavo e o anfitrião do projeto, o grupo 3azero. O repertório terá músicas autorais dos artistas convidados, além de clássicos do samba. Tudo é feito de forma gratuita com ajuda apenas dos organizadores. A única coisa cobrada no evento são os brinquedos infláveis e ainda por um preço acessível.

Clebinho é integrante do grupo 3azero e um dos idealizadores do projeto. Este é um dos projetos sociais gratuitos que Clebinho promove: o artista tem outros dois, sendo um em prol de ajudar famílias em situações de vulnerabilidade e outro promovendo a atividade física para moradores da comunidade de Ceilândia. Ele espera, futuramente, contar com o apoio do governo de Brasília. “Gostaria que a comunidade marcasse presença no evento para que possamos cobrar das autoridades mais lazer e cultura à nossa cidade. Esperamos que a comunidade se faça presente e prestigie para fortalecer esse elo”, conta ao Correio.





Serviço

Terceira edição Setor ‘O’ Music Fest

Neste sábado (7/12), a partir das 15h no Quadradão da Casa da Bênção (Setor O em Ceilândia). Entrada gratuita.