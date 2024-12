'Origem', álbum com as primeiras músicas de Djavan, chega às plataformas

Natural de Maceió, Djavan chegou ao Rio de Janeiro em 1972 para tentar a sorte no mercado musical. Ele enfrentou um longo ano até conseguir a primeira oportunidade com a ajuda do locutor esportivo e conterrâneo Edson Mauro, que o apresentou ao produtor musical João Mello, conhecido por trabalhar com nomes como Jorge Ben e Elza Soares. Encantado pela musicalidade do artista, Mello o apresentou a João Araújo, diretor da Som Livre e responsável por conseguir o primeiro emprego do cantor na cidade, como crooner do conjunto do pianista Osmar Milito na boate 706, no Leblon, e por abrir as portas da gravadora para a voz que se tornaria uma das maiores do nosso país.