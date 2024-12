Álbum ‘A gente merece’, de Leo Russo, está disponível nas plataformas

O cantor e compositor Leo Russo lançou o terceiro álbum de estúdio A gente merece como parte da comemoração de 15 anos de carreira do artista e a espera do primeiro filho com a mulher Isabella. A direção musical do disco ficou com Alessandro Cardozo.

O álbum A gente merece conta com diversas parcerias com personalidades notáveis da música brasileira como Fagner, Moacyr Luz com quem compôs Isabella, Xande de Pilares, entre outros. “A música Isabella é minha primeira parceria com o mestre Moacyr Luz. É uma honra muito grande ter composto com ele, de quem sou fã. Melhor ainda foi ele ter gravado a faixa comigo”, conta Leo Russo, em nota.

Leo Russo ainda realizou um show no dia 3 de dezembro no Teatro Rival Petrobras, cantando músicas do novo álbum e outras canções que fazem parte do repertório, como Cosme e Damião, Temporal, Eu sou assim e Ogum. A gente merece pode ser ouvido em todas as plataformas digitais.