Banda brasiliense Rock Beats lança novo single nesta sexta-feira (6/12)

Nesta sexta-feira (6/12), a banda brasiliense Rock Beats divulga novo single autoral. Dinamite foi composta de forma espontânea pela vocalista Daniela Firme e contém arranjos colaborativos de todos os integrantes da banda. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais e busca consolidar a identidade do grupo.

Rock Beats, formada por Daniela Firme (voz), Bruno Albuquerque (guitarra), Maka (contrabaixo) e Bruno Duarte (bateria), vem em um forte embalo por ter sido vencedora do Prêmio Profissionais da Música com Melhor Banda Cover e finalista do Prêmio Multishow de 2023 com a música Eu só quero ficar só. O novo single, Dinamite, fala sobre coragem para enfrentar novos desafios fora da zona de conforto e será acompanhado de um clipe, com lançamento previsto ainda para 2024.

O lançamento do clipe será acompanhado de ativações nas redes sociais com a hashtag #AcendaAFaísca e surpresas exclusivas para os membros do clube VIP da banda. Em Dinamite, a banda contou com a participação do tecladista Joon Santana e deixou a mixagem e masterização com Ricardo Ponte, vencedor do Grammy Latino com a banda Scalene.