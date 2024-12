Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (7/12)

O PODER DA SABEDORIA

Data estelar: Vênus ingressa em Aquário em conjunção com Plutão.

O dinheiro pode te brindar com poder, mas não te outorgará sabedoria, porque essa é uma virtude subjetiva, que te faculta a aproveitar o melhor de qualquer situação, tenhas poder financeiro ou não.

Há horas em que o dinheiro não resolve nada, imagina te perderes no meio da floresta amazónica com uma mala cheia de milhares de dólares, é certo que essas notas não te serão tão úteis quanto se as tivesses numa grande cidade, que abre todas as portas a quem tem dinheiro.

Por mais que prefiras o cliché de que “é melhor sofrer com dinheiro no bolso do que sendo pobre”, te garanto que essa afirmação é apenas uma das inúmeras manifestações do desconhecimento sobre o poder que a sabedoria te outorgaria, te brindando com soluções enriquecedoras, objetiva e subjetivamente, diante de quaisquer circunstâncias.

































CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

De vez em quando bate um medo visceral, e se intromete em todos os assuntos e relacionamentos, como se fosse o dono da verdade. Alguma verdade haverá por trás do medo, mas é certo que esse não tem as rédeas do destino.





LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O fato de haver, temporariamente, pessoas que tenham mais poder que você sobre a realidade, não há de ser encarado como um sinal de seu declínio, nem sobre um futuro obscuro. Tudo é temporário, continue seu caminho.









VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Não se pode fingir que não se percebeu o que se percebeu. Os tesouros que sua alma enxergou podem não estar disponíveis de imediato, mas existem, são reais, e precisam que você continue em frente com o movimento.







LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As atitudes que você precisa tomar são muito diferentes das que seriam agradáveis para sua alma, porém, são as necessárias, e a necessidade é a verdadeira mãe do destino. Faça a sua parte e reflita depois.







ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Tudo que você dava por sabido e garantido precisa ser passado em revista, porque as coisas andam mudando com tanta rapidez que fica difícil sustentar a mesma postura por tempo demais. Cuide para não virar história.











SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Prefira o dinamismo, discuta os assuntos em pauta, fique ciente de suas decisões íntimas, mas drible a demanda de você expressar suas definições, porque ainda será necessário negociar muito sobre essas. Em frente.











CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As potencialidades são enormes, mas precisam ser amadurecidas, nada está pronto para ser colhido, tudo requer muita dedicação de sua parte. Portanto, se prepare para continuar amadurecendo suas ideias.







AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É bom refletir com sinceridade sobre seu real papel nos acontecimentos, porque mesmo que sua alma prefira não pensar sobre nada, a realidade e as pessoas pensam sobre você, e enquadram sua alma dentro de algum papel.





PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Por trás do medo que faz você imaginar o fim do mundo no futuro está a força que você precisa para deixar de acreditar nessas patranhas e se lançar à aventura da vida. Para que outra coisa você imagina ter nascido?