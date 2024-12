Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (8/12)

NENHUMA TRADIÇÃO É ETERNA

Data estelar: Lua quarto crescente em Peixes.

Nenhuma tradição é eterna, algumas duram tanto tempo que o parecem, mas ainda assim decaem e desaparecem, sendo substituídas por outras, que durante um tempo surgem como subversoras do status quo predominante, e que são combatidas como manifestações demoníacas.

Nenhuma tradição é eterna pela mera razão de que nossa humanidade não nasce para ser mera reprodutora do que os antigos faziam, porque sua verdadeira vocação é sonhar com um futuro mais amplo e sofisticado, e se esforçar para que o sonho seja compartilhado através de obras.

Nenhuma tradição é eterna porque a consciência humana não é produto do que aconteceu no passado, é a faísca de vida que conversa com o invisível, com as potencialidades que se encontram disponíveis, no futuro, para serem realizadas aqui e agora.





































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É desnecessário você ter de se explicar, procure sair dessa o quanto antes, porque mesmo que sua alma faça esse esforço, os resultados seriam incompatíveis com as expectativas. Siga em frente sem esse compromisso.





TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Continue buscando pessoas verdadeiramente confiáveis para aproximar de sua vida, porque num futuro nada distante seu bem-estar e segurança dependerão inteiramente de você ter boas pessoas em seu círculo íntimo.











GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Tenha em mente que você está em evidência, e isso traz consigo resultados luminosos, mas também obscuros. A evidência acrescenta prestígio, mas por outro lado deixa sua alma vulnerável a sentimentos perversos.









CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Apesar de tudo, o cenário é divertido e luminoso. Mesmo que o mundo esteja entrando numa rota autodestrutiva, sua alma sempre encontrará espaço para garantir que as melhores vivências continuem disponíveis.







LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Cada desejo requer muitos recursos para ser satisfeito, e assim vai escoando um monte de energia ao longo da vida, até chegar o dia em que a alma percebe que desperdiçou muito tempo. Tenha em mente o que é essencial.











VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Alguém sempre estende uma mão amiga, porque há pessoas boas circulando por aí, contrariando a sensação generalizada de que ninguém se importa mais com outrem. Continue você depositando confiança na alma humana.









LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Por mais que você prefira uma vida confortável a uma em que precise estar com a atenção voltada, o tempo inteiro, à sobrevivência, é importante admitir que sua alma tem de abrir espaço para as duas condições.









ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Os recursos não são infinitos, precisam ser administrados com sabedoria, para sua alma não despertar um dia com a sensação de ter gastado tudo e um pouco mais ainda. É preciso ter prioridades muito claras.





SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Agora é quando é possível tomar algumas decisões, as quais, mesmo que não sejam expressas abertamente, ainda assim vão nortear seus passos nos próximos dias, e isso já é suficiente. Procure ter clareza, isso sim.





CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O medo não há de ser sua estrela guia, apesar de se apresentar a você com essa autoridade. O medo há de ser tratado como um enigma que sua alma precisa resolver, uma condição que esconde algum tesouro.





AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O bem-estar não é um bicho de sete cabeças, é uma condição simples que está ao alcance de sua mão, porém, distorcida no meio de um montão de desejos, que parecem brilhantes, mas que só fazem você perder tempo.





PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Entre desistir e seguir em frente, fique com a segunda opção, inclusive porque é inevitável, não importa o quanto você goste de flertar com a desistência, em algum lugar do coração você sabe que essa não será sua escolha.