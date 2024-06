No Arraiá Legis, Flávio Leandro e Rainner comandam a festa

O forrozeiro Flávio Leandro, a banda Baião de dois e o ex-vocalista do grupo brasiliense Só pra xamegar, Rainner, são as atrações do Arraiá Legis, nesta sexta-feira (7/6), a partir das 19h, no Clube Ascade. A folia brasiliense promete muito festejo com símbolos clássicos da festa junina, com variedade de comidas típicas.

Ao lado de bandas que prometem tocar um forró mais autêntico, artistas como Rainner apresentam o forró mais atual e eletrônico. O repertório da festa será bastante mesclado, com músicas mais clássicas e típicas até o famoso agronejo, que é uma mistura de funk com sertanejo, em alta nos dias atuais. O artista explica a forte conexão com a cultura nordestina: "Por eu ser de Brasília e vir de uma família nordestina, é uma questão de muito orgulho para mim, principalmente porque todas as bandas do nordeste quando procuram uma referência de forró em Brasília, falam no nome da minha banda (Rainner). Então, artistas como Nathanzinho, Wesley Safadão e Xand Avião são meus colegas, e conseguimos nos tornar referências quando se fala de forró lá fora".

Outro artista que é expoente da música nordestina, o pernambucano Flávio Leandro, descreve um prazer enorme em cantar na capital: "Estar em Brasília para cantar é sempre muito prazeroso, porque, afinal de contas, você está na capital do país. Todas as línguas e todos os existires do Brasil, inevitavelmente, passam por Brasília. Então, para a gente é motivo de muito orgulho". Flávio detalha que não faltará o sucesso já cantado na voz de Elba Ramalho, Malicóia. De resto, o público brasiliense pode contar com um forró bem estilo São João, com marchas do trio nordestino e de Luiz Gonzaga.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco