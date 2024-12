Com futebol, samba e depoimentos, Wagner Moura é homenageado na CCXP

Wagner Moura, ator de filmes como Tropa de elite e Guerra civil, foi homenageado nesta sexta-feira (6/12), pelo Comic Con Experience (CCXP), um dos maiores eventos de cultura pop no mundo. A edição deste ano do CCXP ocorre até domingo (8/12), em São Paulo.

A homenagem contou com a presença do baiano no palco principal do evento. Em conversa com apresentadores do CCXP, Wagner Moura relembrou a trajetória — que começou nos teatros de Salvador — e recebeu depoimentos de amigos e colegas de profissão. Essas mensagens foram passadas em um telão.

Lázaro Ramos — amigo de longa data e então colega de Wagner no longa O Paió — foi um dos que homenagearam o ator. O telão de mensagens também contou com depoimentos de Vladimir Brichta e do ator Bruno Garcia. Esses atores iniciaram a carreira na mesma época que Wagner. A reação dele, ao ouvir as homenagens, foi debruçar-se em lágrimas.

A sessão de homenagens a Wagner Moura também também contou com a participação da atriz Alice Braga, colega de Wagner em Cidade baixa, além do cantor Seu Jorge, que foi dirigido por Wagner em Marighella.

As homenagens a Wagner Moura também teve um vídeo produzido pelo Vitória, o time de coração. No material, jogadores e comissão técnica do rubro-negro baiano mandaram recados ao ator, que ao final da mesa, sambou e arrancou aplausos da plateia.