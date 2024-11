Série policial com Wagner Moura ganha data de estreia na Apple TV

Nesta quarta-feira (20/11), a Apple TV+ divulgou a data de estreia da nova série de drama policial, Dope Thief. Protagonizado pelo indicado ao Oscar Brian Tyree Henry e pelo brasileiro Wagner Moura, o seriado chega à plataforma de streaming em 14 de março de 2025. Com episódios semanais todas as sextas-feiras, a primeira temporada vai até 25 de abril de 2025.

Baseada no livro homônimo de Dennis Tafoya, a história acompanha dois amigos delinquentes na cidade da Filadélfia, Pensilvânia, que se passam por agentes federais para roubar uma casa no interior. Entretanto, o golpe se torna cada vez mais perigoso conforme os parceiros expõem e desmancham o maior contrabando de narcóticos escondido na costa leste do país.

O elenco também conta com nomes como Marin Ireland, Kate Mulgrew e o vencedor do Globo de Ouro, Ving Rhames. Assinam a produção executiva de Dope Thief Peter Craig, Ridley Scott, David W. Zucker, Richard Heus e Jennifer Wiley-Moxley.