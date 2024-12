Daniel comemora 40 anos de carreira e ganha programa na Globo

O cantor Daniel é o novo apresentador da Globo. Na manhã deste domingo (8/12), o sertanejo participou do Globo Rural para falar sobre o novo projeto, que ganhou o nome de Viver Sertanejo.

A atração será gravada na fazenda do cantor, localizada em Brotas, no interior paulista. Daniel receberá convidados de diferentes gerações do sertanejo para relembrar histórias pessoais e dos movimentos do gênero musical popular no Brasil.

"A gente vai poder falar daquilo que a gente viveu nas nossas infâncias, daquilo que a gente herdou, falar dos nossos pais, da nossa família. Acredito que o público pode esperar a nossa essência. Teremos nesses encontros os bons causos, uma boa prosa, e contaremos um pouquinho sobre a história da nossa música, do estilo que a gente faz e que predomina no Brasil", comenta Daniel.

Viver sertanejo estreia no próximo domingo (15/12), e será apresentado nas manhãs de domingo, logo depois do Globo Rural.

A nova atração tem direção de Mônica Almeida e Gian Carlo Belloti, produção de Nathália Pinha e produção executiva de Anelise Franco.

O cantor participa neste domingo (8/12), do Fantástico, e na segunda (9/12) estará no Conversa com Bial.

40 anos de carreira

O programa chega às vésperas das comemorações de 40 anos de Amor sempre amor (1985), primeiro disco que Daniel lançou ao lado de João Paulo, morto em um acidente de carro em 1997.

O sucesso mesmo veio um pouco mais tarde, com as músicas Desejo de amar e Estou apaixonado, versão para Estoy Enamorado, gravada originalmente pela dupla latina Donato e Estefano.

Com a morte de João Paulo, Daniel seguiu sua carreira solo, emplacando vários sucessos, dentro e fora da música. Participou de filmes como Xuxa requebra (1999), Didi, o cupido trapalhão (2003), O menino da porteira (2009), e da novela Paraíso (2009), na TV Globo.

Na TV Record, apresentou os programas Planeta Xuxa (1998) e Amigos e Sucessos (1999). De volta à Globo, foi técnico do The Voice Brasil, entre 2012 e 2015, e depois em 2021.

Nas quatro décadas de carreira, Daniel vendeu mais de 13 milhões de discos e conquistou dois Grammy Latino.